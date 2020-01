Sollevamento pesi, Mirko Zanni trionfa in World Cup a Roma e ipoteca la qualificazione a Tokyo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Mirko Zanni ipoteca la qualificazione a Tokyo 2020 con il successo nella tappa di Roma della Coppa del Mondo di Sollevamento pesi, manifestazione che assegna punti per il ranking olimpico: l’azzurro ha dominato nei 67 kg, vincendo sia nello strappo, con 140 kg, che nello slancio, con 165 kg, per un totale di 305 kg, risultato che lo ha proiettato in testa alla classifica totale, staccando di ben 7 kg il tedesco Simon Brandhuber, secondo, e di 14 kg il georgiano Goga Chkheidze, terzo. Completano il quadro dei partecipanti al Gruppo A il filippino Nestor Colonia, quarto con 277 kg, e lo spagnolo Victor Castro Marino, quinto con 276 kg. Classifica finale 67kg maschile 1 Zanni Mirko 97 ITA 66.95 140-165-305 2 BRANDHUBER Simon Josef 91 GER 66.90 138-160-298 3 CHKHEIDZE Goga 96 GEO 66.90 133-158-291 4 COLONIA Nestor 92 PHI 63.30 120-157-277 5 CASTRO MARINO Victor 92 ESP 67.00 ... oasport

dantebarbagallo : RT @perlamiseria7: Stamattina #ComingOut in palestra: il mio coach ha detto in sequenza: 'checca, finocchio, frocio', ed io 'non usare quel… - vco24news : Sollevamento pesi: bis tricolore per Mirco Brandi del Team Quisquash 2000 Novara - vco24news : Sollevamento pesi: bis tricolore per Mirco Brandi del Team Quisquash 2000 Novara -