Riforma del codice della strada: cosa cambierà per multe, limiti di velocità e nuovi divieti (Di martedì 28 gennaio 2020) La Riforma del codice della strada torna in discussione alla Camera dei deputati (con un rinvio di una settimana) dopo lo stop di alcuni mesi: da luglio, infatti, l'iter del provvedimento si era bloccato. Andiamo a vedere quali sono le principali novità già inserite nel testo e quali, invece, potrebbero essere introdotte durante l'esame in Aula. fanpage

Mov5Stelle : Sul taglio dei parlamentari manca solo il voto dei cittadini, per noi la consultazione popolare è sacrosanta ma è p… - TgLa7 : Il #Consigliodeiministri ha deciso di indicare la data del 29 marzo per il #referendum sulla riforma costituzionale… - Agenzia_Ansa : #Referendum il governo indica la data del 29 marzo. Riguarderà la riforma costituzionale per il taglio dei parlame… -