Perché il Parlamento iraniano potrebbe tornare nelle mani dei conservatori (Di martedì 28 gennaio 2020) Manca meno di un mese alle elezioni legislative in Iran e il clima si fa sempre più teso. A pesare sulle prossime urne sono principalmente due fattori: l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qassem Soleimani e le proteste che da novembre infiammano il Paese. I cittadini sono inizialmente scesi in piazza contro il caro benzina, ma da settimane protestano contro l’abbattimento di un aereo di linea ucraino che ha causato la morte di 170 passeggeri. Ma il malcontento della popolazione è molto più vasto e a pagarne le conseguenze a livello politico saranno i riformisti. Il veto del Consiglio dei Guardiani I cittadini iraniani il 21 febbraio saranno chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea consultiva islamica, l’organo legislativo della Repubblica dell’Iran. La sua composizione sarà decisiva per l’elezione del presidente, prevista per il 2021, e fornirà ... it.insideover

