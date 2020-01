Parigi, protesta dei pompieri per le condizioni di lavoro: alcuni si danno fuoco e si fanno spegnere dai colleghi. Le immagini (Di martedì 28 gennaio 2020) Anche i pompieri sono scesi in piazza a Parigi per protestare contro le condizioni di lavoro. I Vigili del fuoco chiedono un aumento della paga in relazione al rischio del lavoro e alle riduzioni di personale. Durante la manifestazione, simbolicamente, due pompieri si sono dati fuoco, per poi farsi spegnere dai loro stessi colleghi. In tanti hanno ripreso la scena, condividendola sui social e descrivendola come una “mossa forte dettata dalla rabbia”. Nei pressi di Place de la Republique, inoltre, sono scoppiati degli scontri tra polizia e manifestanti, come riporta Bfmtv. Video Twitter/ Eric Coquerel L'articolo Parigi, protesta dei pompieri per le condizioni di lavoro: alcuni si danno fuoco e si fanno spegnere dai colleghi. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

