Ora un centro sinistra stabile e duraturo (Di martedì 28 gennaio 2020) Il doppio risultato dell’Emilia Romagna e della Calabria ci dice che non possiamo limitarci a trionfare per la prima fingendo di dimenticare la seconda. Noi sappiamo, tutti sanno, che le elezioni politiche generali, a prescindere dal sistema elettorale in vigore, difficilmente si vincono ricorrendo al valore aggiunto di qualche candidato o attraverso il cosiddetto “voto disgiunto”.Quello che conta sarà, inesorabilmente, il numero dei voti complessivi ottenuto dai singoli partiti. E quindi dalle rispettive coalizioni. Fuorché si pensi, furbescamente, di ricorrere alla sola prassi trasformistica dove tutto è possibile a prescindere da ciò che si dice e si professa in campagna elettorale. Ma non credo che possa essere questa la strada maestra.In secondo luogo, ciò che è capitato per l’Emilia Romagna difficilmente si ... huffingtonpost

Giorgiolaporta : Il #Movimento5stelle è finito. Il partito del Premier #Conte passa dal 43 al 5% in #Calabria e dal 26 al 3% in… - EleonoraEvi : La lotta ai #cambiamenticlimatici è una usa sfida epocale i giovani l'hanno capito da tempo. Ora tocca ai leader mo… - matteosalvinimi : Catanzaro, ancora grazie dell'affetto ricevuto mercoledì ?? Non vedo l'ora di portare il buongoverno della Lega anch… -