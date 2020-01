Mercogliano, la rotonda di Torrette diventa opera d’arte (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa rotatoria, che divide il capoluogo irpino dal comune dell’hinterland, su iniziativa della Provincia, ospiterà “la chiave di Milot”, opera d’arte identica a quella donata da Alfred Mirashi alla municipalità di Cervinara per ringraziarla dell’accoglienza ricevuta. La struttura sarà alta 20 metri e peserà circa 40 quintali. «Ogni volta che esco da Avellino – dichiara Domenico Biancardi, presidente dell’ente di Palazzo Caracciolo – e vedo questa grande aiuola centrale vuota, non mi sembra il miglior biglietto da visita per l’Irpinia. Nelle altre città e Regioni agli ingressi delle città il verde e l’accoglienza fanno da padroni. Dopo aver chiamato il sindaco di Mercogliano, pertanto, abbiamo deciso di adoperarci direttamente per installare un qualcosa che nei fatti valorizzi quel sito. A seguito di un protocollo d’intesa, il Comune, infatti, ci ... anteprima24

