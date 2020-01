LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 0-2, l’americano conquista il break nel 3° set! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il dritto incrociato di Sandgren. Bruttissimo errore ancora con il dritto di Federer e Sandgren vola sul 2-0 nel terzo set. L’americano al servizio. 30-40 Dritto ancora out di Federer, che non sente la palla, e palla break per l’americano. 30-30 Ace centrale di Federer. 15-30 Ottima prima di Federer al centro e out la risposta di Sandgren. 0-30 Due errori gratuiti gravi di Federer in manovra. Bravissimo Sandgren in difesa e passante di rovescio pazzesco dell’americano e Federer in rete non chiude. 1-0 nel 3° set per l’americano, lo svizzero al servizio. 40-15 In rete il dritto in manovra di Sandgren. 40-0 Ace centrale di Sandgren e grande inizio per l’americano nel 3° set. 30-0 Servizio al corpo di Sandgren e out la risposta di Federer. 15-0 Eccellente prima di servizio di Sandgren al centro delle ... oasport

GenovaOn : Roger Federer contro Tennys Sandgren: LIVE Aussie Open si aggiorna mentre Federer osserva lo scontro di Djokovic - OA_Sport : LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger sfida l’imprevedibile americano -