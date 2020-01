LIVE Civitanova-Budejovice 2-0, Champions League volley in DIRETTA: secondo set in scioltezza per la Lube! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 6-5 Diagonale di Massari, che si è sbloccato in attacco. 5-5 Ace di Zmrhal. 5-4 Fuori la battuta di Rychlicki. 5-3 Bordata paurosa di Simon, per lui gli anni sembrano non passare mai! 4-3 Bella sette in torsione di Todua. 4-2 Bell’attacco in posto sei per Massari. 3-2 Mani-out di Sotola, che continua a giocare sul muro della Lube. 3-1 Ace di Jiri Kovar, che prestazione che sta sfoderando! 2-1 Risponde presente Bieniek. 1-1 Primo tempo appoggiato spinto di sinistra per Todua. 1-0 Si riparte con una diagonale sui quattro metri di Kovar. 25-19 La chiude Rychlicki, la Lube vola sul 2-0! 24-19 Primo tempo profondo di Simon, cinque set-point per i padroni di casa. 23-19 Ancora un attacco vincente dell’opposto del Budejovice. 23-18 Trova un mani-out Sotola, che è l’ultimo a mollare tra i ... oasport

zazoomnews : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… - OA_Sport : LIVE Civitanova-Budejovice, Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -