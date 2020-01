L'inverno si farà sentire: ecco quando arriva il freddo polare (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessandro Ferro Qualcosa cambierà: un'imponente discesa gelida dal Polo Nord potrà interessare l'Italia a partire dal 5 febbraio. Sarebbe la prima, vera, ondata di freddo invernale L'avevamo dato per morto ma, forse, morto non è. L'inverno, quello vero, si farà sentire nei primi giorni di febbraio con un'ondata di freddo polare in arrivo dal Nord Europa. Da ieri, i più importanti Centri di Calcolo mondiali, hanno cominciato a sfornare delle mappe che non lasciano spazio all'immaginazione: l'alta pressione, sbilanciandosi verso nord, favorirebbe una imponente discesa gelida dalla Russia che interesserebbe anche il nostro Paese. fotonocrop 1817904 freddo polare dal 5 febbraio Come si osserva dalla mappa del modello GFS (Global Forecast System), una "lingua" di freddo artico di origine polare arriverebbe fin su Italia, Spagna e Mediterraneo con risvolti nevosi a bassissima ... ilgiornale

