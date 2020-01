L’Amleto di Michele Sinisi arriva al Teatro Civico 14 (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Al Teatro Civico 14 di Caserta, domenica 02 febbraio, alle ore 19, è protagonista l’istrionico Michele Sinisi, nei panni di un AMLETO disperato, in cui la pazzia e l’arte dell’attore sono indistinguibili. Con pochi gesti, con toni spesso sussurrati, rotti qua e la da ordini urlati, Michele Sinisi fa vivere questo suo personaggio sprofondato nella solitudine, intento a comporre il mosaico della storia del principe di Danimarca, l’opera drammaturgica di Shakespeare più conosciute al mondo. Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine la sua storia. I fatti, i personaggi, sono caduti davanti ai propri occhi e malgrado il suo volere e i suoi desideri deve confrontarsi con questi e prendere delle decisioni. La tragedia sta nel fatto che deve comunque risolvere la sua storia da solo, deve stare lì a parlare con ... anteprima24

L’Amleto Michele Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Amleto Michele