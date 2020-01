Israele, Netanyahu ritira la richiesta di immunità: andrà a processo (Di martedì 28 gennaio 2020) Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il ritiro della sua richiesta di immunità al Parlamento. «Prenderemo tempo più avanti – ha scritto il premier sulla pagina Facebook – per mandare in frantumi tutte queste accuse sproporzionate fatte dai miei detrattori. Ma adesso, non permetterò ai miei rivali politici di usare questa faccenda per ostacolare l’opportunità storica che sto conducendo». אזרחי ישראל, בשעה גורלית זו לעם ישראל, בעת שאני נמצא בארה"ב בשליחות היסטורית לעצב את גבולות הקבע של ישראל ולהבטיח את…Gepostet von ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ am Montag, 27. Januar 2020 Il riferimento è al “piano di pace del secolo” tra Israele e Palestina voluto da Trump che dovrebbe essere annunciato a ore e per cui Netanyahu si trova ora negli Stati Uniti insieme al rivale Benny Gantz. E proprio il leader del partito ... open.online

