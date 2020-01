Inter, Lautaro Martinez out: Conte studia le soluzioni alternative (Di martedì 28 gennaio 2020) L'argentino rischia tre giornate di stop, il tecnico al lavoro per risolvere il problema. Si accellera l'ingresso di Eriksen, grande occasione per Sanchez. foxsports

