Intellivision Amico: la Founders Edition disponibile al pre-order. Svelati i remake di Night Stalker e Astrosmash (Di martedì 28 gennaio 2020) Mancano meno di nove mesi al lancio di Intellivision Amico, e Tommy Tallarico e co. stanno iniziando a parlarne sempre di più. I preordini della Founders Edition apriranno alle 16:00 ET (le 22 italiane) per gli utenti sulla mailing list di Intellivision. Inoltre, Intellivision Entertainment sta iniziando a mostrare altri giochi per il sistema, tra cui i remake di Astrosmash e Night Stalker. Apparentemente, saranno prodotte solo 2600 console Founders Edition e dovrete essere nella mailing list di Intellivision per ricevere il link di pre-ordine. La Founders Edition avrà un costo di $ 299.La console avrà l'aspetto "Vintage Woodgrain" e sarà numerata e firmata da Tommy Tallarico. Saranno inclusi anche una patch, una spilla e un poster della Founders Edition firmato da tutto il team Intellivision. Anche il Earthworm Jim Anthology Album e Tommy Tallarico - Greatest Hits Volume II saranno ... eurogamer

