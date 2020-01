Elisa Isoardi, spunta l’anello con diamante da sei carati: matrimonio in vista? (Di martedì 28 gennaio 2020) Non sarà certo estremamente pratico per impastare tagliatelle o sgusciare gamberi a La Prova del Cuoco ma uno smeraldo come una noce non può restare chiuso in cassetto. l’anello che Elisa Isoardi sta sfoggiando in questi giorni in diretta su Rai 1 non sembra essere un semplice regalo di Natale, ma un impegno che odora di promesse. Fiori d’arancio in vista? Il ritorno dell’anello Ancora una volta si parla quindi della storia d’amore con Alessandro Di Paolo. Una relazione che la Isoardi non ha mai davvero ufficializzato ma che è ormai di dominio pubblico da diversi mesi. Il brillocco all’anulare, per dovere di cronaca, era già venuto fuori questa estate con un tempismo perfetto. Si era infatti materializzato quasi in concomitanza della prima uscita di Matteo Salvini con Francesca Verdini. l’anello poi scompare per un po’, così come Alessandro che sembra uscire dalla vita di Elisa. ... thesocialpost

news_confusenet : Elisa Isoardi e Alessandro fanno sul serio: spunta un anello sulla mano - zazoomnews : Elisa Isoardi sfoggia il regalo del fidanzato l’anello è vistoso ma lei non ne parla (Foto) - #Elisa #Isoardi… - zazoomnews : Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo vicini alle nozze? Spunta l’anello di smeraldo al dito - #Elisa #Isoardi… -