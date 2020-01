Coronavirus, una vignetta danese offende la Cina. L’ambasciatore: “Vogliamo scuse ufficiali” (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, una vignetta danese offende la Cina. L’ambasciatore: “Vogliamo scuse ufficiali” Una vignetta danese sul tema del Coronavirus, il virus che ha già causato 106 vittime in Cina, offende Pechino, che chiede scuse ufficiali. L’immagine è stata pubblicata sul quotidiano danese Jyllands-Posten, è intitolata “Coronavirus” e raffigura una versione modificata della bandiera cinese, dove però le cinque stelle gialle sono state sostituite da cinque immagini del virus. L’ambasciata cinese in Danimarca ha chiesto le scuse ufficiali del quotidiano e dell’artista danese Niels Bo Bojesen, autore del disegno, nei confronti del popolo cinese. “Senza alcuna empatia o solidarietà, la vignetta ha oltrepassato i limiti della civiltà e il confine etico della libertà di parola, offendendo la coscienza umana”, ha detto ... tpi

