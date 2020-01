Caro Attilio Fontana, sono disabile ma non imbecille. E voto con la mia testa (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Governatore lombardo Attilio Fontana sostiene che la vittoria del PD in Emilia Romagna è avvenuta anche grazie al trasporto attrezzato di anziani e persone con disabilità ai seggi da parte del partito. Una dichiarazione forzata che vuole giustificare la sconfitta in un modo molto discutibile. fanpage

