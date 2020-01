Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli le borse europee peggiorano ancora con i timori per gli effetti che provocherà il coronavirus all’economia globale nel vecchio continente in forte calo per compagnia è il lusso L’automobile e Milano e Londra Cesano il 2,2% Parigi meno 2,6 % Francoforte meno 2,5% apertura in calo per Wall Street sull’onda delle preoccupazioni legate alla coronavirus a ...

Pensioni Ultime Notizie - inizia oggi il confronto tra Governo e sindacati : le proposte : Pensioni ultime notizie, al via il confronto tra Governo e sindacati per ascoltare le proposte al fine di poter raccogliere informazioni per una riforma delle Pensioni che sia efficiente ed equa per tutti. I principali obiettivi sono quelli di trovare una soluzione allo scalone di quota 100 e quello di rendere il sistema Pensionistico più flessibile, superando la Legge Fornero. A partire dalle ore 11 di oggi dunque, rappresentanti del Governo ...

Pensioni Ultime Notizie : uscita anticipata a 64 anni - il piano del governo : Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 64 anni, il piano del governo Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro tra governo e sindacati di oggi, lunedì 27 gennaio: si discuterà sula riforma generale del sistema Pensionistico, sul post-Quota 100, sul superamento della Legge Fornero, e sui nuovi requisiti per l’uscita anticipata. C’è distanza tra gli obiettivi dei sindacati e quelli del governo, sebbene alla fine dovrebbe ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Coronavirus Cina : 56 vittime e 2000 infetti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il Coronavirus in Cina ha già mietuto 56 vittime mentre le persone infette sarebbero più di 2000, 27 gennaio 2020,