Sci alpino | le startlist aggiornate della Coppa del Mondo di slalom | supergigante e

Sci alpino - slalomisti azzurri all’esame della pista tabù di Schladming. Vinatzer e Gross ci provano : Nel panorama del Circo Bianco ci sono piste peggiori a livello statistico, ma la Planai di Schladming non è sicuramente una tra quelle che più hanno sorriso ai colori italiani. Due soli podi nelle sette discese disputate, uno nei quattro supergiganti, ancora uno nei quattro giganti e due sole vittorie nelle 24 gare di slalom che si sono corse ed in entrambi i casi con il leggendario Alberto Tomba. L’ultimo successo, quindi, è datato 8 ...

Sci alpino - le startlist aggiornate della Coppa del Mondo femminile di supergigante e discesa : La statunitense Mikaela Shiffrin rafforza il suo essere in testa alla startlist del supergigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la prova disputata a Bansko, in Bulgaria. Shifftin comanda nettamente davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’austriaca Nicole Schmidhofer. Settima posizione per Federica Brignone, la migliore delle italiane, proprio davanti a Sofia Goggia. Sempre al termine delle gare bulgare, per ...

Sci alpino - i promossi e i rimandati della settimana : l’Italia sogna con la squadra femminile - Shiffrin punta alla leggenda - male Pinturault : Vanno in archivio anche gli intensissimi fine settimana di Bansko per quanto riguarda le donne e Kitzbuhel per quanto riguarda gli uomini della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Tre giorni e sei gare che ci hanno regalato grande spettacolo e colpi di scena, qualche delusione e prestazioni di rilievo. Andiamo, quindi, ad analizzare chi si è comportato meglio, e peggio, nel weekend del Circo Bianco. I promossi squadra italiana femminile: ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo per Nazioni : l’Italia femminile vola in testa! Le azzurre inseguono il trofeo : L’Italia è balzata in testa alla Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Le azzurre si sono letteralmente scatenate nel weekend di Bansko: tripletta nella seconda discesa (Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone), secondo posto di Brignone nella prima discesa, seconda piazza di Bassino in superG senza dimenticarsi i tanti piazzamenti tra le 10 e in generale tra le 30 di tutte le nostre sciatrici. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : la “Valanga Rosa” alla conquista di Bansko. Italia in vetta alla classifica per nazioni : E’ stato un fine settimana indimenticabile per il settore femminile dello sci alpino Italiano. In quel di Bansko l’Italia ha recitato il ruolo di assoluta protagonista, prendendosi in questo modo la vetta della classifica per nazioni. Un sorpasso all’Austria arrivato grazie ad una serie di risultati incredibili con una vittoria e altri quattro podi. Un bottino che addirittura poteva essere anche più cospicuo e leggendario con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2020 : programma - orario - tv - streaming. La guida completa : Ancora uno slalom in questo mese di Gennaio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, ma quello in programma martedì 28 è probabilmente lo Slalom per eccellenza, quello con la S maiuscola. La night race di Schladming è una delle gare più belle e spettacolari di tutto il circo bianco. Un’atmosfera semplicemente unica ed emozionante, con un parterre che si trasforma quasi in un vero e proprio stadio. Sarà battaglia tra i vari ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo i fine settimana di Wengen e Kitzbuhel, prosegue in maniera classica il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, sarà di scena nella consueta tappa di Garmisch-Partenkirchen in Germania per una discesa libera nella giornata di sabato e un gigante domenica. Sulle nevi tedesche, quindi, vedremo nuovamente all’opera gli “Uomini-Jet” anche se l’assenza del nostro Dominik Paris ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la tre giorni di Bansko, trionfale per lo sci azzurro, la Coppa del Mondo femminile fa tappa in Russia a Rosa Khutor, dove si corsero le gare per le Olimpiadi di Sochi 2014. Sarà ancora la velocità ad essere protagonista nel weekend russo con in programma una discesa ed un super-G. A Bansko hanno “dominato” delle gigantiste, mentre in quel di Rosa Khutor dovrebbero tornare ad essere protagoniste proprio le esperte della ...

Calendario Sci alpino 28 gennaio-2 febbraio : orari - programma - tv - calendario gare Schladming - Garmisch e Rosa Khutor : Tutto è pronto per un’altra settimana quanto mai ricca di eventi per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Gli uomini, infatti, si divideranno tra lo spettacoalre slalom in notturna di Schladming di domani ed il weekend di Garmisch-Partenkirchen con la classica discesa e un gigante, mentre il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Rosa Khutor, in Russia, per altre due prove veloci dopo le tre disputate a Bansko e gareggeranno in ...

Sci alpino - Dominik Paris e gli immani rimpianti per una Coppa del Mondo generale che era alla portata : Dominik Paris poteva seriamente puntare alla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, quanto successo nel corso del lungo weekend di Kitzbuehel aumenta i rimpianti per quello che poteva essere e purtroppo non sarà. L’azzurro si è infatti infortunato martedì durante un allenamento, si è rotto un crociato e si è già sottoposto a un intervento con l’obiettivo di tornare più forte che mai nella prossima stagione ma intanto ...

Sci alpino - Pagelle 26 gennaio : Shiffrin e Yule di qualità - Bassino e Schwarz secondi di un soffio - sfortunata Brignone - sprecano Vlhova e Pinturault : Si sono conclusi i due fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 e, ancora una volta, le emozioni non sono mancate. A Bansko le donne erano di scena con un SuperG, vinto da Mikaela Shiffrin, ma le azzurre hanno nuovamente fatto buone cose. Gli uomini, invece, hanno messo in scena un vibrante slalom a Kitzbuhel, con Daniel Yule ancora sugli scudi, mentre Giuliano Razzoli ha fatto vedere di essere tornato a ottimi livelli. Alex ...

Sci alpino - Daniel Yule fa tris e vince anche Kitzbuehel. 7° Razzoli a 0.16 dal podio - 14° Vinatzer : Daniel Yule non finisce di stupire e grazie ad una prova maiuscola fa suo lo slalom di Kitzbuhel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il classe 1993 riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio sulla pista austriaca dopo 52 anni e centra il terzo successo di questa sua splendida stagione, la quarta in assoluto. La gara odierna è stata letteralmente emozionante, con distacchi ridotti, grandi sorprese e ...