Salvini voleva la spallata e si è risvegliato con una grossa ingessatura (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bravi, bravissimi! Con Bonaccini hanno vinto la partecipazione, l’orgoglio di una storia, la scintilla delle Sardine. La piena è passata, gli argini hanno tenuto. Salvini voleva la spallata e si è risvegliato con una grossa ingessatura.L’Italia sta tornando al bipolarismo tra un centrosinistra largo e civico e un destracentro che ha fatto paura per la sua demagogia e il suo messaggio violento. L’agnosticismo tra destra e sinistra scombina e riduce i 5Stelle.Svela l’insostenibile leggerezza di disegni neocentristi, riaccende la riflessione sulla legge elettorale. Si vede l’alba di “Tutta un’altra storia” ma a una condizione: non accontentarsi dello status quo. La fiducia va reinvestita. Serve uno scatto forte del governo a partire dall’emergenza di un paese sempre più diviso tra Nord e Sud. È lì a ... huffingtonpost

Giorgiolaporta : La maggioranza voleva processare #Salvini per la #Gregoretti ma poi per paura scappa dalla #Giunta. E' la stessa ma… - matteosalvinimi : #Salvini: 60 milioni di italiani sapevano che Salvini voleva bloccare gli sbarchi. Non ho fatto nulla di nascosto.… - GianlucaVasto : #ULTIMORA Si vota su #Salvini, Lega lancia digiuno. In 30 anni hanno mangiato troppo: ci voleva!?? #SalviniChiacchierone -