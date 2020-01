Salvato un cucciolo di Foca monaca spiaggiato in Salento: "Da decenni non si vedeva in Italia" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Avvistata nei giorni scorsi a Frigole (Lecce) è stato recuperato nel Brindisino dalla Capitaneria di porto. L'Ispra: "Erano diversi decenni che non si avevano prove documentate di un esemplare così giovane in Italia" repubblica

