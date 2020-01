Ricchi e Poveri sul palco del Festival: non erano insieme dal 1981 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo le polemiche degli scorsi giorni, Amadeus sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad uno storico gruppo musicale italiano: i Ricchi e Poveri saliranno sul palco di Sanremo al completo, nella loro formazione originaria. Ricchi e Poveri, un colpaccio per Sanremo “Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° Festival”, ha dichiarato il conduttore, manifestando il suo entusiasmo per la presenza all’Ariston dell’originario quartetto. Lo confessa ad AdnKronos, spiegando che l’ospitata non è del tutto casuale (anche se la band sarebbe stata graditissima comunque). Ricorre proprio nel 2020, infatti, il 50esimo anniversario del brano La prima cosa bella e della prima partecipazione al Festival nel 1970. Per questo, il 5 febbraio Rai Uno avrà l’onore di vedere insieme, ancora una volta, Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e ... thesocialpost

