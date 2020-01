Reggio Emilia intitolerà una piazza a Kobe Bryant: “Era uno di noi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) All’indomani della tragica morte di Kobe Bryant, il campione dell’NBA che ha perso la vita a bordo del suo elicottero insieme alla figlia 13enne, Reggio Emilia ha deciso di intitolargli una piazza. A dichiararlo è stata la stessa amministrazione per bocca del sindaco, che l’ha comunicato tramite un post su Facebook. La piazza per Kobe Bryant a Reggio Emilia La piazza in questione è quella che si affaccia su Via Guasco e il gesto vuole essere un omaggio all’ex cestista che ha vissuto gli anni dell’infanzia proprio in Italia. Il primo cittadino Luca Vecchi l’ha definito “uno di noi” che nei campetti della città improvvisava sfide con atleti più grandi di lui e con i compagni di scuola. Ha poi ricordato che così come il suo sorriso e il suo amore per il basket erano entrati a Reggio Emilia, la stessa città era entrata per sempre in lui ... notizie

