“Orribile, non dovevi”. Vieni da me, Caterina Balivo massacrata in rete: il dettaglio non passa inosservato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Caterina Balivo massacrata in rete. La padrona di casa di Vieni da me è finita nella bufera per colpa dell’outfit scelto per la diretta di oggi. Sbagliato, fuori luogo, e per qualcuno addirittura orribile. La polemica è scoppiata su Twitter dove, alcuni utenti hanno criticato la scelta delle conduttrice di indossare un abito a strisce (grigio-chiaro e nere) in questo preciso giorno, ossia il 27 gennaio 2020, nel giorno della Memoria. Un giorno particolarmente doloro dove si ricorda, in tutto il mondo, la shoah e e vittime dell’Olocausto. E qualcuno ha fatto un parallelo ‘azzardato’ tra il vestito della conduttrice e gli abiti fatti indossare al tempo della persecuzione e della Seconda Guerra Mondiale ai deportati dei campi di concentramento. Da qui i biasimi rivolti alla conduttrice di Rai Uno. Continua dopo la foto Tweet a caldo: “Segnalo la Balivo che a Vieni da Me si è vestita ... caffeinamagazine

