Meghan Markle, intervista in tv: rotto il patto con la Regina. Tutta la verità sui reali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Meghan Markle avrebbe scelto l’Ellen DeGeneres Show per la sua prima intervista dopo l’addio alla Famiglia Reale. L’indiscrezione pubblicata dal Mail Online non è stata confermata ma la conduttrice si è detta eccitata di poter incontrare la Duchessa. Secondo fonti dello show, l’intervista dovrebbe essere registrata in un luogo segreto e non nello studio del programma. Oprah Winfrey si vedrebbe così soffiare via l’esclusiva anche se ancora non è detta l’ultima parola. Intanto, c’è preoccupazione a Buckingham Palace per le eventuali dichiarazioni di Meghan: i Windsor temono l’ennesimo scandalo a Corte. In televisione è già andato invece Thomas Markle, papà di Meghan, che accusa la figlia di averlo abbandonato, riservando parole affatto tenere anche contro la Royal Family. attualitavip.myblog

