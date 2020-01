La verità: "Vogliono crescere Archie lontano dallo sfarzo e dalla regalità" - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Carlo Lanna Si torna a parlare di Megxit e a farlo è una scienziata che, in una recente intervista, rivela cosa avrebbe spinto gli ex duchi a lasciare la famiglia reale L’uscita dei duchi di Sussex dalla famiglia reale inglese da giorni è un argomento caldo, per non dire scottante. Tante sono le news e indiscrezioni che si rincorrono su Meghan Markle e sul principe dopo quell’annuncio che è stato lanciato sui social e che, di fatto, ha sconvolto nelle fondamenta la royal family. Cosa avrebbe spinto la Markle e il Principe a compiere una scelta di questa portata? Ancora non è dato saperlo, visto che, per ora, non c’è ancora nessuna notizia certa e fondata su tutto quello che è accaduto nel corso delle ultime settimane. Sono molte le persone e gli esperti che hanno speso parole sulla Megxit. Alcune di queste hanno vissuto vicino alla Markle i momenti che hanno anticipato la ... ilgiornale

matteosalvinimi : Tutto pronto a #Bibbiano, insieme mamme, papà e famiglie che vogliono verità e giustizia. Vi aspettiamo in piazza d… - matteosalvinimi : In diretta da #Bibbiano (Reggio Emilia), con mamme, papà, famiglie. Oggi la voce la lasciamo a loro. Perché meritan… - myrtamerlino : 616 i casi di contagio. 25 le persone morte. Affogati dalla #campagnaelettorale rischiamo di sottovalutare il nuovo… -