La MotoGP esordisce su DAZN da marzo 2020: prezzo invariato? (Di lunedì 27 gennaio 2020) DAZN è cresciuta esponenzialmente da quando ha iniziato a trasmettere in Italia, con un totale di più di 79,3 milioni di ore nell'anno 2019. A farla da padrona è il calcio, che conferma essere lo sport più seguito, con a seguire il football americano e la pallavolo (poco più sotto la boxe ed il baseball, che pure stuzzicano le fantasie degli abitanti dello Stivale). Tra i device maggiormente utilizzati per la sintonizzazione le smart TV, i Set-Top Box e le console (il 61% del totale, mentre il restante 39% prende visione dei contenuti in programma dai dispositivi mobili, quali smartphone, tablet e PC). La vera novità del 2020 targata DAZN è un'altra, ovvero la disponibilità delle gare di Moto 2, Moto 3 e MotoGP a partire dal mese di marzo per le stagioni 2020 e 2021. Il prezzo dell'abbonamento mensile resterà lo stesso, ovvero quello di 9,99 euro, nonostante il palinsesto si ... optimaitalia

