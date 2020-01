"Innocenti in cella? Embè?" E dalla figlia di Tortora parte il vaffa a Travaglio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luca Fazzo Il direttore del «Fatto» dà ragione a Bonafede l'ira della cronista. Prescrizione, governo in tilt Scrive Marco Travaglio sul Fatto quotidiano di ieri: «Gli errori giudiziari più diffusi non sono gli arresti e le condanne di Innocenti: sono le scarcerazioni e le assoluzioni dei colpevoli». È un intervento a gamba tesa nel dibattito intorno ai temi della giustizia, che si è fatto rovente dopo l'entrata in vigore della legge che cancella la prescrizione. Finora, anche chi difendeva la nuova legge ammetteva che in Italia ci sono vittime della malagiustizia, gente arrestata e condannata senza avere fatto nulla. Invece l'altro ieri il ministro Alfonso Bonafede sfodera in tv la sua teoria secondo cui «gli Innocenti non finiscono in carcere». È una falsità smentita da centinaia di casi, a volte clamorosi. Così Travaglio deve soccorrere il ministro e argomentare la tesi E ... ilgiornale

