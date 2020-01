Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri, le prime parole dopo l’incidente stradale (Di lunedì 27 gennaio 2020) dopo un weekend al quanto movimentato, Giancarlo Magalli è tornato con I Fatti Vostri, per cominciare una nuova settimana. Il conduttore ha fatto prendere un gran bello spavento ai suoi fan, che hanno saputo dai giornali del pericolosissimo incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Già nel fine settimana, però, la figlia Michela ha tranquillizzato tutti: il conduttore è inFatti uscito illeso dall’ammasso di lamiere. Il conduttore in questi giorni è stato letteralmente travolto dai messaggi di affetto dei suoi spettatori. Per questo Magalli ha voluto ringraziare il suo pubblico, prima di cominciare la puntata di lunedì 27 gennaio. Ha poi informato dell’assenza di Roberta Morise, sua spalla nel programma. Giancarlo Magalli ringrazia i fan La notizia dello spaventoso incidente di cui è stato vittima Giancarlo Magalli lo scorso venerdì è rimbalzata velocemente sul web, ... thesocialpost

