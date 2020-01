E. Romagna: Rotondi, ‘no a processi del giorno dopo’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ”Come gridiamo vittoria del sette per cento calabrese dello Scudo crociato, così abbiamo il dovere di condividere la sconfitta di Forza Italia in Emilia: Dc e Udc sostenevano le liste di Forza Italia e la misera percentuale comprende anche i nostri voti. Aggiungo che le preferenze raccontano il successo personale di Sgarbi e poco altro”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc.“Detto questo, non sono giusti -aggiunge- i processi del giorno dopo, men che meno possiamo prendercela con Salvini che ci toglie i voti. Se continuiamo a parlare solo di centrodestra unito e di Salvini, mi pare scontato che i nostri elettori smettano di votare per noi e scelgano lui. E per dirla tutta,non mi sembra nemmeno che Salvini esca tanto male: il derby Pd/Lega gli fa solo bene, polarizza più di qualsiasi ... calcioweb.eu

DottVicidomini : @LegaSalvini @QRepubblica Fuori di senno il Salvini che si dichiara primo partito in Calabria e Emilia-Romagna, anc… - DottVicidomini : @mara_carfagna Fuori di senno il Salvini che si dichiara primo partito in Calabria e Emilia-Romagna, ancora sotto e… - DottVicidomini : Fuori di senno il Salvini che si dichiara primo partito in Calabria e Emilia-Romagna, ancora sotto effetto di alluc… -