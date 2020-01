Come il fisco dà la caccia agli evasori con Google Street View e Facebook (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Sole 24 Ore racconta oggi di un Comune abruzzese – Pineto, in provincia di Teramo – che è riuscito ad accertare l’imposta di pubblicità non versata per quattro anni grazie ad alcune foto scaricate da Google Street View. Le immagini, in particolare, mostravano un veicolo su cui era installato un cartellone pubblicitario e la Cassazione (ordinanza 308/2020) ha respinto le obiezioni del contribuente, che contestava l’utilizzabilità delle foto. Con un piccolo paradosso, è uno dei tanti modi in cui i giganti del web offrono indirettamente informazioni preziose al fisco. L’agenzia delle Entrate ha ammesso il ricorso alle «fonti aperte» (compresi siti e social network) fin dalla circolare 16/E del 2016. Tra le applicazioni citate, c’è l’utilizzo del web Come fonte di informazioni sulle caratteristiche degli immobili compravenduti e sulla zona in cui si trovano. Come dire: un elemento a ... nextquotidiano

