Calabria: Biancofiore, 'felice per Santelli, vince squadra' (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Sono molto molto felice per la mia amica Jole Santelli. Lo dico con un’emozione che solo noi due possiamo capire. L’exploit della Calabria però non faccia dormire sonni tranquilli in vista delle amministrative di maggio. Ha ragione Salvini, vince la squadra del centrodes liberoquotidiano

TV7Benevento : Calabria: Biancofiore, 'felice per Santelli, vince squadra'... -