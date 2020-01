Bresca Milan: nessuno completa più dribbling di Bennacer (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bennacer ha un cambio di passo fuori dal comune. L’ex Empoli possiede un grande talento nel saltare gli avversari Nonostante giochi davanti alla difesa, ruolo in cui di solito agiscono “ragionatori” dai ritmi più compassati, Bennacer ha un’esplosività fuori dal comune. Il suo pregio migliore è forse il cambio di passo. Tant’è che in passato ha giocato anche come mezzala. Queste sue qualità si sono viste con chiarezza nel match di Brescia. Bennacer è stato addirittura il giocatore del Milan con più dribbling riusciti, ben 6. L’algerino, per quanto riguarda i dribbling, è tra l’altro tra i principali profili del campionato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

