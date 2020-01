Berlusconi | “Se la democrazia ha un senso | subito al voto”

Berlusconi serra i ranghi : “Serve l’impegno di tutti” : Roma, 30 dic. (Adnkronos)(di Vittorio Amato) – di Vittorio AmatoForza Italia va rilanciata, io ci sono, ma serve l’impegno di tutti… Insoddisfatto dagli ultimi sondaggi che danno la sua creatura politica sotto il livello di guardia, non demorde ed è pronto a correre ai ripari, vestendo i panni dello stakanov, anche durante le vacanze natalizie. In casa azzurra continua ad aleggiare il fantasma dei ‘due ...

Berlusconi ai suoi : “Se proprio ve ne andate - non con Meloni e Salvini” : Silvio Berlusconi, alle prese con il collasso di Forza Italia, si rivolge ai suoi parlamentari in fuga: “Se proprio ve ne andate, non con Meloni e Salvini”. Sembra un appello, ma in realtà potrebbe essere una strategia politica. L’ultimo ad uscire da Forza Italia è stato Davide Bordoni, che era il coordinatore romano. Ma sono […] L'articolo Berlusconi ai suoi: “Se proprio ve ne andate, non con Meloni e ...

Prescrizione - Di Maio a La7 : “Se il Pd vota riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi è il Nazareno 2.0” : “Se il Pd vota una nuova riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi ci troviamo di fronte al Nazareno 2.0. Ma non penso che questo possa accadere”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo che il Partito democratico ha aperto alla possibilità di presentare una proprio proposta in tema giustizia qualora non trovi un accordo proprio col Movimento 5 stelle. “Dal ...

Giustizia - i dubbi di Di Maio su prescrizione : “Se Pd vota con Salvini e Berlusconi è Nazareno 2.0” : La riforma della Giustizia e il tema della prescrizione continuano a dividere la maggioranza, come confermano anche le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Se il Pd vota insieme a Salvini e Berlusconi una riforma della Giustizia, è il Nazareno 2.0. Non credo sia possibile”.Continua a leggere

Prescrizione - il vicesegretario del Pd : “Senza accordo rinviare la riforma”. Il Berlusconiano Costa : “Votino con noi o perdono la faccia” : Se la maggioranza non troverà un accordo sulla riforma della giustizia penale, il Pd voterà la proposta di Forza Italia per cancellare la legge che blocca la Prescrizione dopo il primo grado? Il vicesegretario Andrea Orlando non lo esclude. “È una valutazione che non abbiamo ancora fatto e che dovrà essere fatta dai gruppi. Io credo che non sarebbe opportuno. Ma anche questo dovrebbe spingere la maggioranza a trovare una linea comune. Perché non ...