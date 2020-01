“Basta”. GF Vip, Clizia Incorvaia in lacrime. Ma subito scatta il bacio con lui nella casa (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip, targata Alfonso Signorini, continua a regalare sorprese. L’ultima porta la firma di Clizia Incorvaia, influencer ed ex moglie del cantante Francesco Sarcina, al centro nei mesi scorsi di un gossip che la voleva molto vicina a Riccardo Scamarcio. Una storia rimasta nel cassetto con l’attore e Clizia Incorvaia che non sono, almeno apparentemente, andati oltre la parole. Clizia Incorvaia, uno dei personaggi che sembrano poter ambire alla vittoria finale nel reality, nelle scorse ore la donna si è lasciata andare a un lungo pianto in solitaria nella Capsule Hotel. “Basta”, ha mormorato tra sé e sé, cercando di controllare le lacrime. Cosa abbia scatenato il momento di fragilità non è dato sapere ma è probabile che all’origine del ‘down’ possa esserci la mancanza della figlia e più in generale, come accade spesso ai concorrenti del reality, il ... caffeinamagazine

percaliginem : Mi basta sapere se saranno tutti posti unici o se esisteranno anche un pit e un vip pass?????????? - Stepp_y : Se mi posso permettere, Paola Barale è famosa xkè in tv ha lavorato e anche parecchio... degan è venuto molto temp… - kriss_apple : RT @alexmagnicxc: Alex , voglio fare un provino .Come funziona ? Risposta: Più o meno così. Il bello che è pure a gratis da noi come sem… -