Australian Open 2020: tabellone e risultati. Raonic e Djokovic volano ai quarti di finale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono scattati nella notte italiana di lunedì 20 gennaio gli Australian Open si tennis: nel tabellone di singolare maschile sono 128 i tennisti che si daranno battaglia per conquistare il titolo domenica 2 febbraio. Di seguito il tabellone completo e tutti i risultati, turno dopo turno, del torneo di singolare maschile del primo Slam stagionale. tabellone E risultati SINGOLARE MASCHILE Australian Open 2020 quarti DI finale Parte bassa Sandgren (USA) – Federer (SUI) Raonic (CAN) – Djokovic (SRB) QUARTO TURNO Parte alta Nadal (ESP) – Kyrgios (AUS) Monfils (FRA) – Thiem (AUT) 2-6, 4-6, 4-6 Medvedev (RUS) – Wawrinka (SUI) Rublev (RUS) – Zverev (GER) Parte bassa Sandgren (USA) – Fognini 7-6 (5) 7-5 6-7 (2) 6-4 Fucsovics (HUN) – Federer (SUI) 6-4 1-6 2-6 2-6 Raonic (CAN) – Cilic (CRO) 6-4 6-3 7-5 Schwartzman (ARG) – Djokovic ... oasport

WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… - zazoomnews : Australian Open 2020 in tv oggi (27 gennaio): orari programma tv ordine di gioco - #Australian #gennaio): #orari - RSIsport : ?????????? In diretta su RSI: ?????? Australian Open, ottavi di finale 09h00 Nadal ???? - Kyrgios ???? -