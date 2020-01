Vuelta San Juan 2020: prima tappa a Rudy Barbier, beffato in volata Manuel Belletti (Di lunedì 27 gennaio 2020) prima frazione per quanto riguarda la Vuelta San Juan 2020, corsa a tappe che si sta svolgendo in terra Argentina. 163,5 chilometri prevalentemente pianeggianti con partenza ed arrivo a San Juan che hanno visto disputarsi, come previsto, una volata: a vincere non con poca sorpresa è il francese Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) che batte l’azzurro Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec). Per il transalpino c’è ovviamente la prima maglia di leader della classifica generale. Fuga a sette nella prima parte di gara con ben tre italiani all’attacco: Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Andrea Di Renzo (Vini Zabù-KTM) e Filippo Zaccanti (Bardiani CSF Faizanè). Oltre agli azzurri presenti anche Daniel Juarez (Agrupación Vírgen de Fátima), lo spagnolo Iker Ballarín (Fundación Orbea), il colombiano César Paredes (Team Medellín) e il brasiliano Vinicius Rangel ... oasport

stefanozana : RT @Giulia_DeMaio: Incontro speciale con il tre volte campione del mondo Peter #Sagan nel giorno del suo 30° #compleanno. #Auguri campione!… - gasparioma_omar : RT @Bardiani_CSF: ???? Pronti al debutto stagionale, oggi al via la Vuelta a San Juan! ??????? Prima tappa con partenza e arrivo a San Juan. ??… - CianideBoaren : RT @Bardiani_CSF: ???? Pronti al debutto stagionale, oggi al via la Vuelta a San Juan! ??????? Prima tappa con partenza e arrivo a San Juan. ??… -