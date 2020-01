Sospetta meningoencefalite, grave bimbo a Genova (Di domenica 26 gennaio 2020) La direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini ha reso noto che oggi un bambino di 5 anni, residente a Genova, è stato ricoverato in terapia intensiva, con diagnosi di Sospetta meningoencefalite. Il piccolo al momento si trova in prognosi riservata. In corso gli esami colturali per individuare l’agente patogeno.L'articolo Sospetta meningoencefalite, grave bimbo a Genova Meteo Web. meteoweb.eu

