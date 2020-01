Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 26 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus*512Inter483Lazio**454Roma*385Atalanta386Cagliari317Milan318Parma319Hellas Verona*3010Bologna2711Torino2712Fiorentina2513Udinese2414Napoli*2415Sassuolo2316Sampdoria2117Lecce1618SPAL1519Genoa1520Brescia15 *una partita in meno**due partite in meno Serie A, la 20^ giornata Primo tentativo di fuga per la Juventus che si porta a +4 dall’Inter e conserva sei punti di vantaggio sulla Lazio. La Roma sale al quarto posto solitario. Ultimo il Genoa dopo la vittoria della SPAL. fonte foto https://twitter.com/juventusfc Serie A, la 19^ giornata Primo passo falso del nuovo anno per l’Inter che cede il titolo d’inverno alla Juventus, vittoriosa a Roma. La ... newsmondo

