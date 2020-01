Regionali Emilia-Romagna exit poll: Bonaccini in testa ma Borgonzoni è vicina (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alla chiusura dei seggi delle elezioni Regionali in Emilia Romagna arrivano i primi aggiornamenti sugli exit poll di Opinio per la Rai: il centrosinistra capitanato dal candidato Stefano Bonaccini sembra essere in testa con il 50% delle preferenze, seguito strettamente dalla leghista Lucia Borgonzoni, per ora al 45% dei consensi. (In aggiornamento) Regionali Emilia-Romanga, i primi exit poll Secondo i primi aggiornamenti, il governatore uscente Stefano Bonaccini sembra confermare la sua posizione davanti all’avversaria Lucia Borgonzoni: il candidato del centrosinistra dovrebbe raccogliere tra il 46% e il 50% delle preferenze, mentre la leghista dovrebbe fermarsi tra il 42% e il 46%. Molto distante il pentastellato Simone Benini, che al momento sembra raccogliere tra il 2,5% e il 4,5% dei consensi. L'articolo Regionali Emilia-Romagna exit poll: Bonaccini in testa ma Borgonzoni è ... urbanpost

