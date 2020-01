Paola Di Benedetto, il fidanzato Fede a Domenica In: “Non mi è piaciuta…” (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica In, Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto e rivela: “Non mi è piaciuta la mancanza di rispetto!” Benji & Fede sono stati ospiti oggi a Domenica In e hanno parlato della loro amicizia, della loro carriera e dei tanti impegni in giro per l’Italia e nel mondo. Fede, al secolo Federico Rossi, ha parlato della sua fidanzata Paola Di Benedetto che è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip e si è scagliato contro Antonio Zequila dicendo… “Antonio Zequila Non mi faceva né caldo né freddo, mi sembrava una brava persona… A quella frase che ha detto non ci ho visto più.” Il riferimento è alla frase di Zequila (“Le do zero perché lei a 20 anni non ha mostrato il c..o e l’ha fatto quella di 50”) nei confronti di Paola Di Benedetto al GF Vip 4. Ci ha pensato Mara Venier a difendere Zequila dicendo che nelle sue ... lanostratv

