Ospiti Sanremo 2020: Amadeus ha convinto uno storico gruppo a riunirsi dopo 40 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Amadeus è riuscito a convincere la storica formazione dei Ricchi & Poveri a riunirsi per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. dopo quarant’anni, infatti, il terzetto composto da Angela, Angelo e Franco ritrova la bionda Marina che aveva lasciato la formazione nel 1981. I Ricchi & Poveri torneranno sul palco del Festival di Sanremo per celebrare il cinquantesimo compleanno di La Prima Cosa Bella, brano che segnò proprio il loro debutto sul palco del Teatro Ariston. Questa è la prima volta dal il divorzio artistico che Angela e Marina condivideranno lo stesso palco dopo le forti divergenze che spinsero la bionda ad abbandonare il gruppo. Da quattro anni circa i Ricchi & Poveri sono rimasti solo due: nel 2016, infatti, Franco ha deciso di lasciare il gruppo per stare al fianco della propria famiglia colpita poco prima dal lutto del figlio, ritrovato senza ... bitchyf

Agenzia_Ansa : #Sanremo: Ricchi e Poveri ospiti in quartetto originario. Reunion Brambati, Gatti, Occhiena e Sotgiu al Festival… - nomedatwitstar : RT @Leosnake84: In un mondo giusto Paola e Chiara sarebbero super ospiti a Sanremo. - Luca_zone : RT @Leosnake84: In un mondo giusto Paola e Chiara sarebbero super ospiti a Sanremo. -