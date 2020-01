Morto Kobe Bryant | incidente in elicottero per la leggenda NBA-VIDEO- (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant ex giocatore dei Los Angeles Lakers è Morto oggi in un terribile incidente con il suo elicottero, la famiglia non era con lui. Si è spento Kobe Bryant leggenda NBA ex stella dei Los Angeles Lakers. Il giocatore si trovava in volo sui cieli di Calabasas sul suo elicottero privato. Secondo quanto riporta … L'articolo Morto Kobe Bryant incidente in elicottero per la leggenda NBA-VIDEO- è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

