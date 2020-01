Kobe Bryant morto, Tmz: “Ha perso la vita in un incidente con l’elicottero. Con lui altre quattro persone” (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che fornisce una minima ricostruzione e pubblica anche le immagini del mezzo in fiamme. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con altre tre persone e il pilota, quando il velivolo è precipitato. Nessun sopravvissuto. L'articolo Kobe Bryant morto, Tmz: “Ha perso la vita in un incidente con l’elicottero. Con lui altre quattro persone” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

