Kobe Bryant aveva vissuto in Italia: “Resterà nel mio cuore” (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ex cestista americano, morto in un incidente dopo che il suo elicottero privato è andato a schiantarsi in California, è stato ospite più volte a Radio Deejay, durante la trasmissione “Deejay chiama Italia” condotta da Linus e Michele Savino. In un’intervista del 2011 Kobe Bryant ha raccontato il suo amore per l’Italia: “io sono cresciuto qua in Italia, sarà sempre un posto vicino al mio cuore, sempre”. L’ex cestista infatti, nonostante sia nato a Philadephia, è cresciuto in Italia, dove il padre, anche lui cestista nell’NBA, si era trasferito per giocare a basket nel Rieti. All’epoca Kobe aveva solo sei anni, ed oltre a Rieti ha vissuto anche a Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, in cui aveva mantenuto anche delle amicizie. Kobe Bryant in Italia In un’intervista del 2011 a Radio DeeJay, Bryant aveva raccontato quale ... notizie

LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -