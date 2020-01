Incidente tra auto e tram in viale Umbria a Milano: un ferito, deviati i mezzi pubblici (Di domenica 26 gennaio 2020) Incidente tra un'auto e un tram a Milano. Attorno a mezzogiorno una vettura guidata da un uomo di 81 anni si è scontrata contro un tram della linea 16. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. I tram della linea 16 e i filobus 92 hanno dovuto modificare il loro percorso per un paio d'ore. fanpage

