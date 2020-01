GF Vip, Paola Di Benedetto attaccata da Fernanda Lessa: “Ma come parli?” (Di domenica 26 gennaio 2020) Fernanda Lessa contro Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip: “Ma come parli?” Aria tesa nella Casa del Grande Fratello Vip. Fernanda Lessa ha attaccato Paola Di Benedetto infastidita dal tono di alcuni commenti. Non si può dire che la domenica sia iniziata in maniera tranquilla per le due concorrenti. La modella ha provato a chiarire con la fidanzata di Federico Rossi di Benji&Fede dicendole: “Ma come parli? Non mi è piaciuto come mi hai parlato”, spiegando di non aver apprezzato il modo in cui abbia fatto osservazioni sulla pulizia e gestione della Casa del GF Vip. Paola Di Benedetto ha ribattuto di non aver fatto commenti con tono polemico. Insomma, il motivo della discordia nella Casa più spiata d’Italia sono state le pulizie domenicali. Tutti i concorrenti si stanno dando un gran da fare a spazzare via la polvere e a riordinare il tutto, in ... lanostratv

