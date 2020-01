Gaia Tortora manda affanculo Travaglio su Twitter (Di domenica 26 gennaio 2020) Gaia Tortora “Travaglio… Mavaffanculo“. Gaia Tortora perde la pazienza e sbotta contro il direttore del Fatto Quotidiano. La giornalista di La7, solitamente equilibrata nel suo ruolo di conduttrice di Omnibus, non si è trattenuta di fronte ad una frase scritta dal collega in un suo editoriale e riferita agli innocenti in carcere. Un tema delicato e particolarmente sentito dalla cronista, che è figlia di Enzo Tortora e che ha quindi vissuto sulla propria pelle la malagiustizia. “Non c’è nulla di scandaloso se un innocente finisce in carcere: è la legge che lo prevede“ aveva scritto Marco Travaglio nel suo articolo, ispirato peraltro ad una polemica nata proprio su La7 a seguito di alcune affermazioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il direttore del Fatto, nello specifico, si riferiva ai detenuti in custodia cautelare, tenuti in carcere ... davidemaggio

