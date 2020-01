Fortnite nel 2020, l’anno dei crossover? Le previsioni per i prossimi mesi (Di domenica 26 gennaio 2020) Passano i mesi (e gli anni!), ma Fortnite resta inossidabile ai vertici delle classifiche di gradimento dei videogiocatori di tutto il mondo. Una vera e propria love story quella che si è instaurata tra il Battle Royale e il suo pubblico. Una love story che, settimana dopo settimana, si infarcisce di nuovi contenuti. Una continua aggiunta che ovviamente rinnova a cadenza regolare l'amore videoludico di una community sempre affamata di novità, con i ragazzi di Epic Games che sono chiamati a costanti straordinari. E nel corso dei mesi il team di sviluppo ha dimostrato a più riprese di non avere carenze in materia di fantasia, ma anche in fatto di coraggio. Diverse le circostanze in cui hanno infatti osato, dando vita a crossover che si sono rivelati essere veri e propri successi. Basti pensare a quello con la pellicola cinematografia Avengers Endgame, o ancora a quella dedicata ... optimaitalia

BaioccaChannel : ???#Notizie??? Costumi Corridore di giada e Drago del fumo Preparati a fare fuoco e fiamme. I costumi Corridore di g… - fortnite_leakk : Costumi Tigressa e Swift La caccia è aperta. Prendi i nuovi costumi Tigressa e Swift, ora disponibili nel Negozio o… - fortnite_leakk : NEGOZIO OGGETTI Oggetti acquistabili nel negozio oggetti di oggi! ? Sabato 25 Gennaio 2020. -