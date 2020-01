Espulsione Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter rischia una lunga squalifica: e Berni… (Di domenica 26 gennaio 2020) Tensione nei minuti finali di Inter-Cagliari dopo l’Espulsione di Lautaro Martinez all’ultimo minuto di recupero per proteste dopo un fallo non fischiato. L’argentino inizialmente ammonito, viene espulso dopo essere andato faccia a faccia con l’arbitro. Al triplice fischio Manganiello viene accerchiato dalla panchina dell’Inter con il terzo portiere Berni che corre in campo per raggiungere il direttore di gara e stringergli la mano polemicamente. San Siro è una bolgia, pioggia di fischi dal pubblico deluso per la direzione arbitrale e per il pari contro il Cagliari. Lautaro Martinez rischia ora 2-3 giornate di squalifica, dipenderà dal referto dell’arbitro. Nel migliore dei casi salterebbe Udinese e Milan. In alto la FOTOGALLERY con la sequenza. Inter-Cagliari 1-1, la vendetta di Nainggolan: espulso nel finale Lautaro Martinez, le ... calcioweb.eu

tancredipalmeri : Lautaro sicuramente riceverà 2 giornate di squalifica e salterà il derby. Francamente non sembrava minimamente da… - AcmilanW : @marifcinter domanda senza polemica, giuro: tutto sto casino per espulsione Lautaro al '94? - giuliabottini : Certo con arbitraggi discutibilissimi .. Per non dire di peggio!!!!! L'Inter non sa più vincere: pari in casa c… -