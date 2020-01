Coronavirus, prime sequenze genetiche: “Somiglianza con la Sars del 79,5%” (Di domenica 26 gennaio 2020) La mappa genetica del virus cinese 2019-nCoV – che al momento ha infettato almeno 2000 persone -indica una somiglianza del 79,5% con il virus della Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) comparsa fra il 2002 e il 2003. Entrambi utilizzano la stessa arma per aggredire il sistema respiratorio umano secondo quanto emerge dall’analisi delle prime sequenze genetiche pubblicata da un gruppo di ricerca cinese coordinato da Peng Zhou, dell’Istituto di Virologia di Whuan, e pubblicata sul sito bioRXiv, che comprende articoli che non hanno ancora superato l’esame della comunità scientifica. La sequenza genetica del virus 2019-nCoV isolato dal fluido prelevato dai polmoni di un paziente gravemente malato indica in particolare che 2019-nCoV ha lo stesso recettore isolato nel virus della Sars e chiamato Ace2. Sulla sua superficie, cioè, si trova una sorta di chiave che si adatta alle ... ilfattoquotidiano

